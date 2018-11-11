بعد غلق باب إضافة المواليد.. "التموين" تزف بشرى سارة لأصحاب البطاقات

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة مسئولة عن توفير السلع الاستراتيجية، وضمان وجود المخزون الاستراتيجي حتى يتم اتزان الوضع الغذائي في مصر.





وأضاف، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت أن السلع الاستراتيجية هي القمح والزيت والسكر والمكرونات وغيرها.





وأكد أن وزارة التموين ليست مسئولة عن الفاكهة والخضروات ولكن مع الصعوبات الاقتصادية التي نواجهها الوزارة تحاول الضبط حتى لا يزيد العجز ويزيد الاحتياطي النقدي، وتدور عجلة الاقتصاد.





واستطرد وزير التموين والتجارة الداخلية قائلًا: " قريًبا جدًا سيتم وضع الخضروات والفاكهة على أجندة التموين".





وتوقع عدم حدوث أزمات في الخضروات، مضيفًا: " بلدنا لسه بخير.. والأسبوع الجاي هقعد مع منتجي البطاطس والأرز".





وأوضح أنه لن يتم إضافة المواليد على بطاقات التموين قبل أن يتم ضبطها، متوقعا إضافة قرابة 4.5 مليون طفل على بطاقات التموين

ووجه حديثه للمواطنين قائلًا: "إننا نمر بوضع اقتصادي دقيق ولا أحد يرضى أن يتم توزيع مخصصات تموينية على أشخاص وهمية".



