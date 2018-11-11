بعدج اعتزاله.. مسيرة حافلة للفيل الإيفواري ديديه دروجبا

طوى المهاجم الإيفواري ديدييه دروجبا الصفحة الأخيرة في مشواره كلاعب، خلال المباراة التي خسرها فريقه فينيكس أمام لويسفيل في نهائي كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم USL أول أمس.

وسبق لدروجبا أن أعلن أنه سيعتزل نهاية الموسم الحالي، وهو في الأربعين من عمره.

وخسر فينيكس أمام لويسفيل بهدف دون رد سجله لوك سبنسر على أرضية ملعب لين ستاديوم، الذي كان ممتلئا عن آخره لمشاهدة المباراة الأخيرة لدروجبا.

وبعدما بدأ دروجبا في فريق لوفالوا في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، وانطلقت مسيرته الاحترافية قبل 20 عاما في نادي لومان بدوري الدرجة الثانية، ثم انتقل إلى جانجون واكتسب شهرة دولية مع انتقاله لمارسيليا.

وساعدته قدراته التهديفية على الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب له لفترة طويلة بين عامي 2004 و2012.

وانتقل دروجبا بعدها إلى شنجهاي شينهوا الصيني وجلطة سراي التركي، ثم عاد إلى تشيلسي في 2014 قبل أن يختتم مسيرته في مونتريال إيمبكت الكندي وفينكس ريزينج الأمريكي.

وتوج دروغبا مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا عام 2012، ولقب البريميرليغ 4 مرات، كما اختير أفضل لاعب في القارة السمراء مرتين عامي 2006 و2009.