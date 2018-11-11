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طارق توفيق يكشف مكان وضع تمثال الملك بسماتيك المكتشف في المطرية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:45 ص
طارق توفيق يكشف مكان وضع تمثال الملك بسماتيك المكتشف في المطرية
الدكتور طارق توفيق
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نعيم يوسف
 
أعلن الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، عن وضع تمثال ضخم للملك بسماتيك الأول، أمام المتحف، في منطقة تسمى "حديقة التماثيل، أو المنحوتات"، وهو التمثال الذي تم الكشف عنه في المطرية.

وأضاف "توفيق"، خلال لقاء مع برنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه خلال العام الماضي تم الكشف عن العديد من القطع الأخرى للتمثال، وكان تمثالًا واقفًا، ويصل طوله إلى 10.5 متر.

وأشار المشرف العام على المتحف المصري الكبير إلى أنه سيتم تركيبه في المتحف، وهو التمثال الضخم الوحيد من عصر الأسرة 26.
المزيد عن: طارق توفيق توك شو تمثال بسماتيك الأول المطرية الدكتور طارق توفيق
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