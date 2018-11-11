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أكرم حسني يفوز بأفضل ممثل كوميدي في استفتاء "دير جيست" لعام 2018

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:59 ص
أكرم حسني يفوز بأفضل ممثل كوميدي في استفتاء دير جيست لعام 2018
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يارا أحمد
 

فاز الفنان أكرم حسني، بأفضل ممثل سينمائي كوميدي باستفتاء مجلة "دير جيست" عن أعماله السينمائية في 2018 ، ومن المقرر تكريمه وسط كوكبة من النجوم.


يذكر أن جوائز استفتاء دير جيست يختارها الجمهور عبر تصويته عبر موقع "دير جيست" وفاز عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عمرو دياب وشيرين وياسمين عبد العزيز وعدد آخر من نجوم الفن.


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