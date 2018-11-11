ياسمين عبد العزيز أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء "دير جيست"





فازت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجائزة أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء مجلة "الدير جيست" لعام ٢٠١٨، ومن المقرر تكريمها نهاية العام في احتفالية ضخمة بإحدى الفنادق الكبري.





يذكر أن جوائز استفتاء دير جيست يختارها الجمهور عبر تصويته عبر موقع "دير جيست" وفاز عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عمرو دياب وشيرين وياسمين عبد العزيز وعدد آخر من نجوم الفن.