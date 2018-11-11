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صفاقس: اشتعال النار بسبب تسرب غازي بإحد المقاهي داخل المدينة العتيقة يتسبب في إصابة أربعة اشخاص بحروق

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:55 ص
صفاقس: اشتعال النار بسبب تسرب غازي بإحد المقاهي داخل المدينة العتيقة يتسبب في إصابة أربعة اشخاص بحروق
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محمد وليد الجموسي
 
 تسبب تسرب كمية من الغاز في اشتعال النار بقارورة غاز  السبت، بإحدى المقاهي داخل المدينة العتيقة بصفاقس، وهو ما ادى الى إصابة أربعة أشخاص بحروق، اصابة اثنين منهما بليغة، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس مراد المشري، لمراسلة (وات) بالجهة.
واضاف ذات المصدر ان "أعوان الحماية المدنية، تدخلوا بسرعة وقاموا بنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لتلقي الإسعافات الأولية".  

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