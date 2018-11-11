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هبة قطب: "مكنش عندي ثقافة جنسية قبل الزواج"

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:54 ص
هبة قطب: مكنش عندي ثقافة جنسية قبل الزواج
هبة قطب
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نعيم يوسف
 
أكد الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، إنها لم يكن لديها ثقافة جنسية قبل الزواج، معقبة: "مكنش عندي ثقافة جنسية قبل الزواج.. مكانش فيه الكلام ده.. مكانش متاح في الأجيال كلها".

وأضافت "قطب"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه عمرو الليثي، أنها لم يكن في ذهنها هذا التخصص، والبداية عندما كانت تعد دراسة عن الايذاءات التي يتعرض لها الأطفال، ومن بينها الإيذاءات الجنسية، فقررت أن تعد رسالة دكتوراة عن هذا الأمر.

وتابعت أنها اضطرت إلى دراسة العلاقات السوية في البداية لكي تقارنها بالعلاقات الغير سوية، مشددة على أنها دخلت هذا المجال بالصدفة.
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