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هبة قطب تكشف أغرب حالات الشذوذ الجنسي التي عالجتها (فيديو)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
هبة قطب تكشف أغرب حالات الشذوذ الجنسي التي عالجتها (فيديو)
هبة قطب
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نعيم يوسف
 
أكد الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، إنها عالجت مئات الأشخاص ممن يعانون من "الشواذ الجنسي"، وأغلبهم من الذكور، مشددة على أن الشذوذ ليس مرض عضوي ولا نفسي، ولكنه "فكرة الذهن يتبناها" ثم تفرض نفسها على الشخص.

وأضافت "قطب"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه عمرو الليثي، أن أغرب الحالات التي عالجتها أربعة أشقاء ذكور من أسرة واحدة، وتم علاج اثنين، والآخران سافرا للخارج ليعيشا الحياة التي يرغبان بها.

وتابعت أنها على استعداد لعلاج كافة الحالات غير القادرة الذين يعانون من الشذوذ الجنسي، ولكن بشرط أن تكون لديهم الرغبة في ذلك.
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