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هبة قطب: 3 شروط لممارسة العادة السرية لدى الشباب

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:08 ص
هبة قطب: 3 شروط لممارسة العادة السرية لدى الشباب
الدكتورة هبة قطب
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، إنها لم تشجع الشباب على ممارسة العادة السرية، ولكن هناك 3 شروط لها.

وأضافت "قطب"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه عمرو الليثي، أن الشرط الأول هو عند الاحتياج الشديد لها، والثاني أن تكون مرة واحدة، والشرط الثالث أن تكون بدون عنف.

وتابعت أن العنف يصيب أعضائهم بالضرر دون أن يعلمون.
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