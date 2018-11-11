مصرع عروسين خنقًا بالغاز بالقليوبية

لقى عروسين في شهر العسل مصرعهما خنقًا بالغاز أثناء الاستحمام داخل شقتهما بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثتان إلى مستشفى كفر شكر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





بدأت الواقعة المأساوية، بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارًا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة له من مستشفى كفر شكر المركزي تفيد وصول محسن. م. ه، عامل، وزوجته مي. م. ز، نتيجة اختناق بالغاز أثناء الاستحمام داخل الحمام خاصة مسكن الزوجية.