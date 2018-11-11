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مصرع عروسين خنقًا بالغاز بالقليوبية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:49 ص
مصرع عروسين خنقًا بالغاز بالقليوبية
جثة - ارشيفية
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لقى عروسين في شهر العسل مصرعهما خنقًا بالغاز أثناء الاستحمام داخل شقتهما بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثتان إلى مستشفى كفر شكر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت الواقعة المأساوية، بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارًا من الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة له من مستشفى كفر شكر المركزي تفيد وصول محسن. م. ه، عامل، وزوجته مي. م. ز، نتيجة اختناق بالغاز أثناء الاستحمام داخل الحمام خاصة مسكن الزوجية.
 
تم اخطار فانتقل العقيد حسني نصار مفتش مباحث شمال القليوبية وتم معاينة الشقه وتبين سلامة الأبواب والشبابيك وتوصلت التحريات أن المتوفيين متزوجان حديثا ولقيا مصرعهما أثناء الاستحمام نتيجة استشاق غاز البوتاجاز من سخان غاز ولم توجد شببه جنائية في الوفاة وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لاتخاذ الازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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