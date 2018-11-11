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المقاولون العرب يصدر بيانا ناريا للتعليق على أحداث مباراة الزمالك

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:36 ص
المقاولون العرب يصدر بيانا ناريا للتعليق على أحداث مباراة الزمالك
محسن صلاح
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الفجر الرياضي
 

أعرب مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محمد محسن صلاح عن أسفه للأحداث التي صاحبت مباراة فريق 2003 بالنادي أمام الزمالك بملعب النادي بالجبل الاخضر.

 

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس الإدارة عن فتح تحقيق عاجل في واقعة الاشتباكات التي تمت عقب المباراة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ سواء مدربين أو لاعبين أو إداريين مع إعلان العقوبات حينها فضلا عن محاسبة أي ولي أمر تثبت التحقيقات تورطه في الاشتباكات بمنعه من دخول النادي .

 

وتقدم فتحي باعتذار لنادي الزمالك قائلا: "مهما كانت نتيجة التحقيقات وايا كان من خطأ فمن الواجب ان نعتذر لنادي الزمالك خاصة انهم كانوا ضيوفا في المقاولون العرب وحتى لو اخطأ اي فرد من الزمالك فان الاعتذار واجب علينا ونتمنى ان تختفي كل مظاهر التعصب من ملاعبنا ويتحلى الجميع بالروح الرياضية".

 

وأعلن فتحي عقد اجتماع الثلاثاء المقبل مع مدربي قطاع الناشئين بحضور كابتن ريعو رئيس القطاع للحديث عن الأمر.

المزيد عن: رياضة المقاولون العرب الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احداث الزمالك
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