مختار مختار يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد خسارة اللقب الإفريقي

تحدث مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي عن مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسارة اللقب القاري.

وقال مختار في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الأهلي لا يضم بدلاء على نفس مستوى الأساسيين".

وتابع: "هل مستوى محمد هاني زي أحمد فتحي؟، هل أيمن اشرف زي علي معلول؟، هل مروان محسن مثل وليد أزارو؟".

وأضاف مدرب الإنتاج: "تخيل أن هذا الثلاثي موجود في منتخب مصر وأحمد فتحي لا، لا أقلل من مستواهم ولكنني أقوم بعمل مقارنة بينهم فقط، هم لاعبون جيدون ولكنهم ليسوا على مستوى الأساسيين".