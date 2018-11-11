"أزهري" عن الوعظ بالمقاهي: "مهمتنا التوعية الثقافية" (فيديو)



علق الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام وعظ الأزهر بالإسكندرية، على مبادرة الأزهر للوعظ بالمقاهي، قائلًا: "المبادرة ليست من أجل الوعظ، ولكنها من أجل التوعية الثقافية، لا بنقولهم لا حلال ولا حرام".



وتابع مدير عام وعظ الازهر بالإسكندرية، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن الواعظ على المقاهي يتحدث مع المواطنين عن حب الوطن والتفاؤل وعن الامانة والصدق.



وأضاف: "في ناس ممكن اول مرة تسمع الكلام، لا بقوله الشيشة حرام ولا الكلام ده، أنا لا يعنيني ذلك، انا نيتي الإصلاح لبناء الثقافة".



