محافظ أسيوط يكشف عن أهم المشروعات المنجزة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتركيز على التعليم والصحة عقب توليه المنصب، مشيرًا إلى أن الرئيس أشاد بتنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة وفقًا للسرعة المطلوبة.



وأضاف "نور الدين"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على استكمال باقي مشروعات المرافق كما سيتم تفقد المنشآت الحكومية بشكل مفاجئ لمتابعة سير العمل بها.



وأوضح: "تحركاتي داخل المحافظة في الغالب تكون غير مُعلنة وذلك لمشاهدة الموقع على الطبيعة والاستماع لشكاوى المواطنين وأيضًا الاستماع إلى الحلول التي يطرحونها".

