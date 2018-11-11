أبرز أخبار التوك شو يوم السبت 10-11-2018
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:16 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - كساب أحمد - داليا الحسين - هدى عبدالرازق
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
تعليق ناري لـ عمرو أديب على خسارة الأهلي للبطولة الأفريقية
عقب الإعلامي عمرو أديب، على خسارة الأهلي أمام الترجي، قائلًا: "إيه اللى انتو بتعملوا دا، إيه اللى انتوا عاملينوا في بعض دا؟".
طارق شوقي يكشف حقيقة مطالبته بإلغاء مجانية التعليم
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة مطالبته بإلغاء مجانية التعليم، لافتًا إلى أن هذا التصريح تم اجتزاءه.
فريدة الشوباشي عن الوعظ على المقاهي:" كأننا كفار قريش"
قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إنها مندهشة من قيام بعض مشايخ الأزهر الشريف بالذهاب إلى المقاهي من أجل الوعظ والإرشاد والدعوة، متسائلة ساخرة عن المعايير لاختيار المقاهي التي سيتم الوعظ فيه من قبل مشايخ الازهر؟.
نائبة: "مجانية التعليم حق دستوري.. والبرلمان لن يوافق على إلغائها"
علقت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على تصريح الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، الذي أكد فيه أن مجانية التعليم ظلم اجتماعي، قائلة: "مجانية التعليم حق دستوري، وحق كل مواطن في المجتمع".
برلماني عن واقعة المدرسة المزورة: "مجلس النواب هيتصرف"
انتقد النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، تحركات وزارة التربية والتعليم في واقعة تزوير مدرسة "الوزير" شهادات الطلاب، قائلًا: "مجلس النواب هيتصرف وهيتعامل".
عادل حمودة: "عبدالناصر كان يقوم أحيانًا بدور الإعلام"
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن جمال عبدالناصر كان يقوم أحيانًا بدور الإعلام، وأحيانًا كان يكتب البيانات الإعلامية، وعندما قرر تعيين "هيكل" وزيرًا للإعلام أخبره: "إنت هتشيل من عليا".
توفيق عكاشة: "صرفت 47 مليون جنيه على مصر.. وبعت أرضي عشانها"
قال الإعلامي توفيق عكاشة: "صرفت من جيبي الخاص على مصر خلال أزمتها 47 مليون جنيه، وبعت كل الأرض اللي ورثتها من أبويا ماعدا السدس عشان خاطر مصر... فمينفعش أروح أدور على مرتب".
نقابة الأطباء: اقتراح لرفع راتب مكافأة طبيب الامتياز لـ2000 جنيه (فيديو)
قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء أن هناك اقتراح في مشروع قانون مزاولة المهن الطبية الجديد لزيادة مكافأة طبيب الامتياز لـ80% من راتب الطبيب المقيم الذي يقدر بـ2500 جنيه، وهذا يعني أن طبيب الامتياز وفقًا للاقتراح الجديد سيحصل على مكافأة تصل لـ2000 جنيه.
طارق توفيق: المتحف الكبير 5 أضعاف الموجود بالتحرير
قال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن المتحف الكبير 5 أضعاف متحف التحرير.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
تعليق ناري لـ عمرو أديب على خسارة الأهلي للبطولة الأفريقية
عقب الإعلامي عمرو أديب، على خسارة الأهلي أمام الترجي، قائلًا: "إيه اللى انتو بتعملوا دا، إيه اللى انتوا عاملينوا في بعض دا؟".
طارق شوقي يكشف حقيقة مطالبته بإلغاء مجانية التعليم
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة مطالبته بإلغاء مجانية التعليم، لافتًا إلى أن هذا التصريح تم اجتزاءه.
فريدة الشوباشي عن الوعظ على المقاهي:" كأننا كفار قريش"
قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إنها مندهشة من قيام بعض مشايخ الأزهر الشريف بالذهاب إلى المقاهي من أجل الوعظ والإرشاد والدعوة، متسائلة ساخرة عن المعايير لاختيار المقاهي التي سيتم الوعظ فيه من قبل مشايخ الازهر؟.
نائبة: "مجانية التعليم حق دستوري.. والبرلمان لن يوافق على إلغائها"
علقت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على تصريح الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، الذي أكد فيه أن مجانية التعليم ظلم اجتماعي، قائلة: "مجانية التعليم حق دستوري، وحق كل مواطن في المجتمع".
برلماني عن واقعة المدرسة المزورة: "مجلس النواب هيتصرف"
انتقد النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، تحركات وزارة التربية والتعليم في واقعة تزوير مدرسة "الوزير" شهادات الطلاب، قائلًا: "مجلس النواب هيتصرف وهيتعامل".
عادل حمودة: "عبدالناصر كان يقوم أحيانًا بدور الإعلام"
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن جمال عبدالناصر كان يقوم أحيانًا بدور الإعلام، وأحيانًا كان يكتب البيانات الإعلامية، وعندما قرر تعيين "هيكل" وزيرًا للإعلام أخبره: "إنت هتشيل من عليا".
توفيق عكاشة: "صرفت 47 مليون جنيه على مصر.. وبعت أرضي عشانها"
قال الإعلامي توفيق عكاشة: "صرفت من جيبي الخاص على مصر خلال أزمتها 47 مليون جنيه، وبعت كل الأرض اللي ورثتها من أبويا ماعدا السدس عشان خاطر مصر... فمينفعش أروح أدور على مرتب".
نقابة الأطباء: اقتراح لرفع راتب مكافأة طبيب الامتياز لـ2000 جنيه (فيديو)
قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء أن هناك اقتراح في مشروع قانون مزاولة المهن الطبية الجديد لزيادة مكافأة طبيب الامتياز لـ80% من راتب الطبيب المقيم الذي يقدر بـ2500 جنيه، وهذا يعني أن طبيب الامتياز وفقًا للاقتراح الجديد سيحصل على مكافأة تصل لـ2000 جنيه.
طارق توفيق: المتحف الكبير 5 أضعاف الموجود بالتحرير
قال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن المتحف الكبير 5 أضعاف متحف التحرير.
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