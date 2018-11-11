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"يوم الدين" يقتنص جائزة أفضل فيلم روائي طويل بأيام قرطاج السينمائية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:25 ص
يوم الدين يقتنص جائزة أفضل فيلم روائي طويل بأيام قرطاج السينمائية
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حصدت مصر الجائزة الثانية فى مهرجان، أيام قرطاج السينمائية بعد أن أعلنت لجنة التحكيم فوز فيلم "يوم الدين" بجائزة التانيت الفضى كأفضل فيلم روائي طويل.

"يوم الدين" فيلم مخرج أبو بكر شوقي وهو الفيلم الذي تم عرضه في مهرجان " كان " السينمائي الدولي كعرض أول ويتناول رحلة على الطريق عن رجل في منتصف عمره، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام يغادر هذه المستعمرة وينطلق برفقة صديقه النوبي الطفل "أوباما" وحماره في  رحلة عبر أنحاء مصر في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.




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