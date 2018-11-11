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مختار مختار: الأهلي أصبح بلا روح

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:20 ص
مختار مختار: الأهلي أصبح بلا روح
الاهلي والترجي
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أحمد شاكر
 

تعجب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي من خسارة الاأهلي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي مساء الجمعة على ملعب رادس.

 

وقال مختار في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مهما كانت أسباب خسارة الأهلي، لا يصح أن يظهر الأهلي بهذا الشكل والروح في المباراة".

 

وتابع: "ما حدث أمر غير طبيعي، في مباراة مثل هذه ونهائي بطولة قارية، مينفعش تكون بلا روح بالشكل ده، دايمًا بنكون عارفين ان الاهلي هيكسب حتى لو خسران".

 

المزيد عن: رياضة بلا روح الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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