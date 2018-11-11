الكنيسي: لو لم تُحسن نقابة الإعلاميين المشهد سأقطع صلتي بها



وأشار "الكنيسي"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن النقابة سيكون لها دور كبير في تحسين صورة المشهد الإعلامي، وجعله في صورة تليق بمصر، مضيفًا: "لو ده متحققش سأقطع صلتي بالنقابة".



وأضاف أن الإعلام لم يصل إلى حالة التدني التي وصل إليها الآن من قبل، موضحًا أن النقابة تتعامل مع الأفراد ولديها آلية لمعاقبة المخالفين قد تصل إلى الشطب والسجن.



قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن تأسيس نقابة للإعلاميين جاء بعد نضال استمر لعشرات السنوات، وكان له فرحة كبيرة لتحقيقه بعد فترة طويلة.