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وزير القوى العاملة: نعمل على توفير فرص عمل للشباب دون تعريضهم لخطر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:12 ص
وزير القوى العاملة: نعمل على توفير فرص عمل للشباب دون تعريضهم لخطر
وزير القوى العاملة
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هدى عبدالرازق
 
عرض الإعلامي هاني عبدالرحيم، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، تقرير مصور يرصد توزيع وزارة القوى العاملة 30 عقد عمل بالخارج.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال التقرير، إن مؤسسات الدولة تعمل على توفير فرص عمل للشباب دون تعريضهم للخطر، أو دفع مبالغ باهظة.

ولفت إلى أن هناك جهات تستغل حاجة الشباب إلى فرص عمل، وتتلاعب بهم، وتستنزف أموالهم.
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