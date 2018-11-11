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عادل حمودة: هيكل صفقة القرن يبدأ من غزة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:08 ص
عادل حمودة: هيكل صفقة القرن يبدأ من غزة
عادل حمودة
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هدى عبدالرازق
 
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك هيكل لصفقة القرن يبدأ من غزة، حيث تستهدف إسرائيل خلق مدينة جديدة من غزة.

وأشار "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أن صفقة القرن تعد انتعاش اقتصادي بالدرجة الأولى، مضيفا أن إسرائيل ترى أنه بمجرد حل الوضع الاقتصادي لغزة ستحل مشاكل أخرى.

أضاف أن مستقبل البترول بعد فرض العقوبات على إيران أصبح غامضًا، وقد يضطرب سوق البترول إذا تمكنت إيران من السيطرة على الوضع في العراق.
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