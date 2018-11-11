عروض إضافية لجولة "سبايس غيرلز" المنتظرة

أثار خبر عودة فرقة "سبايس غيرلز" البريطانية، التي سطع نجمها في تسعينيات القرن الماضي إلى الساحة الغنائية، وقيامهم بجولة فنية قريبا، تهافت المتابعين على شراء تذاكر حفلاتهم، مما دفع فرقة الفتيات لإضافة المزيد من العروض.





وأعلنت فتيات "سبايس" عن عودتهن بعد مطالبات من المعجبين استمرت لسنوات، وستعود الفرقة بكامل "فتياتها"، باستثناء فكتوريا بيكهام، زوجة لاعب الكرة المعتزل دافيد بيكهام، التي قالت إنها تود التركيز على مهنتها في مجال تصميم الأزياء.





وأضافت فرقة "سبايس غيرلز" عرضين إضافيين إلى الجولة، التي تخطط للقيام بها الصيف المقبل، بعد شكاوى من الجماهير بشأن عدم قدرتهم على شراء التذاكر، وفقما ذكرت وكالة "رويترز".





وأضافت الفرقة عرضين في لندن ومانشستر، علما أن جولتها ستبدأ بمبلعب الاتحاد في مانشستر يوم 31 من شهر مايو المقبل.





وأضيفت الحفلتان بعد معاناة المشجعين لشراء التذاكر عبر الإنترنت للعروض الحالية، وشكاوى كثيرين من طول الانتظار.