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نائب أمير الجوف يتفقد أحياء سكاكا ويتابع الحالة المطرية بمحافظات المنطقة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:51 م
نائب أمير الجوف يتفقد أحياء سكاكا ويتابع الحالة المطرية بمحافظات المنطقة
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الفجر السعودي
 

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، الليلة أحياء وشوارع وميادين مدينة سكاكا، عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة التي شملت جميع المدن والمحافظات التابعة .

وتابع سموه الحالة المطرية في محافظات ومراكز المنطقة، موجهاً جميع المسؤولين والجهات ذات العلاقة بتضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات لتقديم المساعدة للجميع ورفع أثار الأمطار بأسرع وقت ممكن .

الجدير ذكره أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من تقلبات جوية وحالة عدم استقرار وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى يوم غداً الأحد.

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