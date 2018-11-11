زي النهاردة بتاريخ 11-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 11-11-2018





أحـــــــــــداث





1500 - لويس الثاني عشر وفرناندو الثاني يتفقان على تقسيم مملكة نابولي بينهما.





1675 - غوتفريد لايبنتز يعرض أول عملية تكامل لحساب المساحة تحت منحنى الدالة ص = د(س).





1909 - الولايات المتحدة تبدأ ببناء القاعدة البحرية العملاقة في ميناء بيرل هاربر في جزر هاواي في المحيط الهادي.





1918 - انتهاء الحرب العالمية الأولى بالهدنة التي وقعتها ألمانيا مع قوات الحلفاء.





1936 - وصول لجنة بيل إلى فلسطين للتحقيق في الاضطرابات الحاصلة بين اليهود والعرب بعد إندلاع ثورة فلسطين.





1938 - عصمت إينونو يتولى رئاسة الجمهورية التركية خلفًا لمصطفى كمال أتاتورك.





1962 - أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يصادق على الدستور، لتكون الكويت بذلك أول دولة خليجية لديها دستور مكتوب.





1978 - مأمون عبد القيوم يتولى الحكم في جزر المالديف.





1997 - أمطار غزيرة تضرب الكويت وتسبب أكثر من 100 حادث مروري.





2004 - رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتوح يتولى رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بالنيابة بعد الإعلان عن وفاة رئيس السلطة ياسر عرفات.





2006 - حركة أمل وحزب الله يقرران سحب ممثليهما من الحكومة اللبنانية وذلك لما رأوه بتفرد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بوضع موضوع المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى فشل طاولة التشاور التي دعي إليها الرئيس نبيه بري لحل المسائل العالقة ومنها تشكيل حكومة وحده وطنية.





2010 - مجلس النواب العراقي ينتخب النائب أسامة النجيفي رئيسًا له وذلك بعد ثمانية شهور من إجراء الانتخابات وما تلاها من خلافات بين الكتل السياسية، ثم انتخب الرئيس جلال طالباني رئيسًا لفترة رئاسية ثانية على الرغم من انسحاب أعضاء القائمة العراقية من الجلسة احتجاجًا على عدم إلغاء قانون اجتثاث البعث قبل التصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية، وقام الرئيس طالباني بعد انتخابه وأدائه اليمين القانوني بتكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة.





2012 - القوى السورية المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد تشكل في اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وتختار أحمد معاذ الخطيب رئيسًا له.





2015 - مجلس الوُزراء التُركي يُعيد تعيين الشيخ مُحمَّد غورمز رئيسًا لِلشُؤون الدينيَّة في تُركيا.





مــــــــواليــــــــــد





1155 - الملك ألفونسو الثامن، ملك مملكة قشتالة.





1821 - فيودور دوستويفسكي، روائي روسي.





1864 - ألفريد هيرمان، سياسي وصحافي وناشط سلام نمساوي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1911.





1869 - الملك فيكتور عمانويل الثالث، ملك مملكة إيطاليا.





1882 - الملك غوستاف السادس أدولف، ملك السويد.





1893 - فؤاد سليم، ضابط وثوري وكاتب لبناني.





1885 - الجنرال جورج إس. باتون، عسكري أمريكي.





1910 - نيازي مصطفى، مخرج مصري.





1914 - يوجين نايدا، مترجم ولغوي أمريكي.





1917 - روبرت فانو، عالم حاسوب إيطالي-أمريكي.





1919 - كالي بآتلو، روائي فنلندي.





1945 - دانييل أورتيغا، رئيس نيكاراغوا.





1959 - لي هاني، لاعب كمال أجسام أمريكي.





1960 - الشيخ فهد سعد العبد الله الصباح، نجل أمير دولة الكويت الرابع عشر الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح.





1960 - ستانلي توكسي، ممثل أمريكي.





1961 - شوقي الماجري، مخرج تونسي.





1962 - دیمي مور، ممثلة أمريكية.





1963 - دلع الرحبي، كاتبة وممثلة سورية.





1966 - أليسن دودي، ممثلة أيرلندية.





1967 - باسم الكربلائي، رادود حسيني.





1972 - سهام جلال، ممثلة مصرية.





1974 - ليوناردو دي كابريو، ممثل أمريكي.





1977 - مانيش، لاعب كرة قدم برتغالي.





1980 - أحمد الفيشاوي، ممثل مصري.





1983 - نهى نبيل، إعلامية وشاعرة كويتية.





1983 - فيليب لام، لاعب كرة قدم ألماني.





1987 - تيغوشي يويا، مغني ياباني.





وفيـــــــــــات





1855 - سورين كيركغور، فيلسوف وكاتب دنماركي.





1938 - ماري مالون، أول من نشرت مرض الحمى التيفية في الولايات المتحدة.





1973 - أرتوري فيرتانن، عالم كيمياء فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1945.





1979 - ديميتري توامكين، ملحن أوكراني / أمريكي.





1987 - ليان زيمبلر، مهندسة معمارية أمريكية.





1990 - يانيس ريتسوس، شاعر يوناني.





1990 - أتيليو ديماريا، لاعب كرة قدم أرجنتيني / إيطالي.





1997 - سعد الدين وهبة، مؤلف مصري.





2004 - ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994.





2005 - مصطفى العقاد، مخرج ومنتج سينمائي سوري / أمريكي، توفي متأثرًا بتفجيرات الأردن.





2011 - أحمد باقر، موسيقي كويتي.





2011 - ماجدة عز، راقصة باليه مصرية.





2014 - دونالد شتاينر، عالم كيمياء حيوية أمريكي.





2016 - محمد سرور، داعية إسلامي سوري، يُنَسب إليه التيار السروري.





أعيـــــــاد ومنــــــــاسبــــــــــــات





عيد الاستقلال في أنغولا.





عيد الاستقلال في بولندا.





عيد الجمهورية في جزر المالديف.





يوم الدستور في الكويت.





يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.