عادل حمودة: حادث مقتل جمال خاشقجي "صادم".. ولكنه كاشف للنيات

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي صادم، ولكنه كاشف للنيات.



وأشار "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعامل مع القضية بشكل مثير، معقبًا: "كنت منتظره يتكلم بطريقة هتلر، اتكلم بطريقة كاظم الساهر".



وأضاف أن تحقيق الخلافة العثمانية هو مشروع أردوغان، وليس صدفه احتوائه للإخوان.





