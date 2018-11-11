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علي المصيلحي: "ماينفعش واحد راكب عربية هامر ياخد تموين"

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:02 ص
علي المصيلحي: ماينفعش واحد راكب عربية هامر ياخد تموين
الدكتور على المصيلحي
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داليا الحسين
 
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة رفع الدعم عن القادرين وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا والمتوسطة.

كما أكد، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، على ضرورة وصول الدعم لمستحقيقه وأن لا يذهب لكائن وهمي، معلقًا: "مينفش يبقى واحد عنده عربية هامر أو مرسيدس ويبقى بياخد تموين زيه زي المواطن العادي".
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