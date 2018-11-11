اليوم.. محاكمة 7 متهمين في أحداث "كلية التجارة بجامعة الأزهر"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 7 متهمين، فى أحداث حريق كلية التجارة بجامعة الأزهر عام 2013.





وحدد المحكمة الجلسة لورود ما يفيد صدور قرارات عفو رئاسى عن معظم المتهمين فى القضية وعددهم 76 متهمًا.





تعقد برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.





والمتهمون هم أسامة زيد وعلى قاعود ومحمد يسرى ومصطفى عبد الموجود وعمر عبد العال وعدى محمد.



