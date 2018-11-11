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اليوم.. محاكمة 7 متهمين في أحداث "كلية التجارة بجامعة الأزهر"

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:47 ص
اليوم.. محاكمة 7 متهمين في أحداث كلية التجارة بجامعة الأزهر
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 7 متهمين، فى أحداث حريق كلية التجارة بجامعة الأزهر عام 2013.

وحدد المحكمة الجلسة لورود ما يفيد صدور قرارات عفو رئاسى عن معظم المتهمين فى القضية وعددهم 76 متهمًا.

تعقد برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.

والمتهمون هم أسامة زيد وعلى قاعود ومحمد يسرى ومصطفى عبد الموجود وعمر عبد العال وعدى محمد.

وكانت النيابة، قد وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بالاشتراك واخرين لاتلاف الممتلكات العامه والخاصة بقصد إعلان الفوضى ، وتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة.
المزيد عن: مصر محكمة كلية التجارة جامعة الأزهر اخبار مصر
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