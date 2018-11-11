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خبير: الاحتجاجات الإيرانية تهدد مستقبل النظام

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:41 ص
خبير: الاحتجاجات الإيرانية تهدد مستقبل النظام
حسين معلول - خبير في الشئون الإيرانية
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قال الخبير في الشئون الإيرانية، حسين معلول، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران الأكثر قسوة، مشيرا إلى أن طهران استطاعت أن تتعامل مع العقوبات السابقة التي سبقت التوقيع على الاتفاق النووي من خلال آليات محددة، إلا أنها لن تستطيع الاعتماد عليها الآن.

وأضاف معلول خلال لقاء له برنامج "أبعاد"على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد قواص، أن إيران خلال العقوبات السابقة خسرت ما يقارب 73 مليار دولار من وقف تصدير النفط فقط، إلا أن العقوبات الحالية سوف تشمل قطاع النفط والغاز بالإضافة إلى قطاعات أخرى من البتروكيماويات والقطاع المصرفي في محاولة لعزلها عن نظام سويفت الدولي للتحويلات المالية.

وأوضح معلول أن هناك جدل قائم داخل المجتمع الإيراني، لافتا إلى المظاهرات التي اندلعت مؤخرا في عدة مدن إيرانية احتجاجاً على تردى الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن هذا الجدل القائم والاحتجاجات الداخلية يهدد مستقبل النظام الذي يُعد متحكماً في مفاصل الدولة، خاصة عبر "الحرس الثوري" ومؤسساته الاقتصادية.

المزيد عن: مصر حسين معلول توك شو اخبار مصر إيران أمريكا
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