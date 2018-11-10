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"الشئون العربية بالبرلمان": السيسي قائد عظيم حباه الله للوطن العربي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:51 م
الشئون العربية بالبرلمان: السيسي قائد عظيم حباه الله للوطن العربي
السيسي
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أمنية فوزي
 
قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن هناك مؤامرة على الوطن العربي بالكامل، ولكن الوطن العربي حباه الله بقائد عظيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء السبت، أن تحركات الرئيس السيسي بوصلة لجنة الشئون العربية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وضع أمامه هدف وهو الأمن العربي من الخليج إلى المحيط، متابعًا: "أدعي للرئيس السيسي بعظيم الدعاء أن يسدد خطاه".

وأكد أن مصر والسودان شعب واحد، قائلًا: "نتحرك في ملف السودان وفقًا لما تم الاتفاق عليه في آخر زيارة حتى نصل إلى تفعيل برلمان وادي النيل".
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