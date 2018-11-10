مايكروسوفت تطلق مميزات جديدة لتطبيقات OneDrive و Office Mobile على أندرويد وiOS

كشفت شركة مايكروسوفت عن عدد من المميزات الجديدة القادمة إلى تطبيقات OneDrive وOffice على أنظمة تشغيل أندرويد وiOS، إذ ستتوفر العديد من التحسينات على كلا نظامى التشغيل، فى حين سيتم طرح مميزات أخرى على أندرويد أو iOS.





ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، سيستخدم الآن تطبيق Word وExcel وPowerPoint على نظامى أندرويد وiOS مربع حوار المشاركة المشترك، وهى الميزة التى ستتيح للمستخدمين مشاركة المستندات مع الأصدقاء أكثر سهولة، ومن ناحية أخرى، سيتلقى OneDrive مزية تعرف بـ Mobile Capture والتى ستمكن المستخدمين من مسح المستندات واللوحات البيضاء والصور من المربعات، بالإضافة إلى زيارة موقع باستخدام التطبيق.



