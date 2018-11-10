مقتل 3 أشخاص بانفجار في عفرين

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم، وأصيب 9 آخرون في انفجار دراجة بخارية مفخخة، بمدينة عفرين، في شمال غرب سوريا، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد السوري، أن الانفجار وقع في منطقة تريندا في عفرين، التي تخضع لسيطرة قوات تركية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم مقاتل.

وأكد المرصد ومقره بريطانيا، لكنه يحظى بشبكة واسعة من المعاونين على الأرض أن عدد القتلى قد يرتفع ازاء خطورة الإصابات.

ولقي 3 أشخاص اخرين مصرعهم الخميس الماضي، وأصيب 10 أخرون في انفجار دراجة بخارية، أخرى في بلدة جنديرس، في جنوب غرب عفرين، ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم.

وأصبحت هذه المنطقة في الأسابيع الأخيرة، في بؤرة الضوء بعد مهاجمة تركيا المنطقة بالمدفعية، ما أجبر قوات سوريا الديمقراطية المسلحة بقيادة أكراد لتعليق الهجوم الذي تشنه على عناصر تنظيم داعش، في شرق البلاد مؤقتاً.

وشن الجيش التركي، هجوماً واسعاً على وحدات حماية الشعب الكردية، حليفة الولايات المتحدة، لكن أنقرة تعتبرها منظمة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني المتمرد في تركيا، في منطقة عفرين، ما أجبر الأكراد على الانسحاب.