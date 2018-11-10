النيران تحاصر كيم كاردشيان وتجبرها على "قرار صعب"

نشرت كيم كاردشيان، مقاطع فيديو على حسابها الموثق في إنستجرام، التقطتها من طائرتها أثناء الهبوط في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا حيث تعيش، وتظهر الحرائق المستعرة في الغابات المحيطة بالمدينة.





وكتبت في تعليق مرفق بالفيديو: "صلوا من أجل كالاباساس. لم يكن أمامي سوى ساعة من أجل حزم أمتعي وإخلاء المنزل.. أصلي حتى يكون الجميع في أمان".





ونشرت النجمة الأمريكية أيضا صورا تظهر بعضا من الأمتعة الموضوعة في سيارتها قبل مغادرة المكان، إلى عقار آخر تملكه في التلال المحيطة، التي كانت في منأى عن الحرائق.





وحرصت النجمة الأمريكية على نشر صور تظهر مركبات رجال الإطفاء، معربة عن شكرها لهم.











