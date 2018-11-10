مدافع إيفرتون: فعلت كل ما بوسعي.. وفي النهاية طُردت من برشلونة !

أوضح النجم الدولي الكولومبي ياري مينا، مدافع فريق برشلونة الإسباني السابق وإيفرتون الإنجليزي الحالي، أنه الاَن في ايفرتون ويعرف أنه اتخذ القرار الصحيح، وليس نادماً على مغادرة برشلونة، وهذا كان أفضل قرار يمكن أن يقوم به.





وبسؤاله عن برشلونة ؟ أجاب مينا بقوله: "أنا مؤمن كبير في عدم النظر إلى الوراء".





وقال مينا خلال تصريحات صحفية: "كنت اتدرب لساعات لوحدي ثم اكتشف أنه تم طردي من القائمة المستدعاة للمباراة القادمة".





وأضاف: "حاولت جهدي في برشلونة، تدربت بقوة, تدربت لوحدي, تدربت مع المجموعة وكل ذلك حتى أكون لائقاً وجاهزاً للعب لكن لم يكن الأمر كذلك".



