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عرض ومناقشة فيلم "عصر الشباب" في المعهد الفرنسي بحضور مخرجة (صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:48 م
عرض ومناقشة فيلم عصر الشباب في المعهد الفرنسي بحضور مخرجة (صور)
عصر الشباب
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شيماء عطية
 

نظم المعهد الفرنسي بالقاهرة، قبل قليل، ندوة لعرض ومناقشة الفيلم الوثائقي الفرنسي "عصر الشباب" بحضور المخرج ماتيو باريير، وذلك ضمن عروض الدورة ال١١ من بانوراما الفيلم الأوروبي والتي تستمر حتى ١٧ نوفمبر الجاري.


الفيلم إنتاج ٢٠١٨، وحصل على تنويه خاص (صناع أفلام الحاضر)، وجائزة يوروبا سينما ليبل بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي ٢٠١٨.


ويتتبع الفيلم الحيوات الليلة لعدد من الشباب الفرنسي خلال أعوام ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ويستعرض أحلامهم وطموحاتهم وعلاقتهم بالسلطة.


يذكر أن المخرج ماتيو باريير أخرج أول فيلم تسجيلي قصير له بعنوان "نوكتورس" عام ٢٠١٥، واُختير للعرض في مهرجان "سينما دور ريال"، وفي مهرجان الملتقى الأوربي للأفلام متوسطة الطول بمدينة بريف.

عرض ومناقشة فيلم "عصر الشباب" في المعهد الفرنسي بحضور مخرجة (صور)
عرض ومناقشة فيلم "عصر الشباب" في المعهد الفرنسي بحضور مخرجة (صور)
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