خادم الحرمين الشريفين ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







وجاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في قصر العوجا في الرياض.







ورحب خادم الحرمين الشريفين، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى المملكة، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.







كما نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً، مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء.







كما حمل خادم الحرمين الشريفين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحياته إلى أخيه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التطور والرفعة.







وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب من التعاون والتضامن والتنسيق المشترك في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار والاستقرار لشعوب المنطقة ودولها.







كما استعرضا تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والتحديات والأزمات التي تواجهها.







وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، متانة العلاقات الإماراتية - السعودية، التي تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتزنة تجاه قضايا المنطقة والعالم، قائلاً إن علاقات البلدين الشقيقين تعد نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول ومثالاً على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتسقة.







وشدد على دور المملكة المحوري في التصدي للمخاطر التي تهدد العالم العربي، معرباً عن ثقته في أن السعودية بحكمة قيادتها وصلابة شعبها ستستمر في أداء هذ الدور من أجل صيانة المصالح العربية، وتوفير أسباب التقدم والتنمية لشعوب المنطقة.



وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل دائماً في خندق واحد مع أشقائها السعوديين، لأن لديها إيماناً مطلقاً بوحدة الهدف والمصير.







وقال إن حكمة الملك سلمان بن عبد العزيز ورؤاه الثاقبة ومواقفه الشجاعة، تمثل صمام الأمان للاستقرار في المملكة والمنطقة برمتها، معرباً عن تقديره للدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على مصالح دولها وشعوبها في ظل ما تشهده من تحديات وتهديدات مختلفة.