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برلمانية: لا يوجد مجانية حقيقية بالتعليم في ظل وجود الدروس الخصوصية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:46 م
برلمانية: لا يوجد مجانية حقيقية بالتعليم في ظل وجود الدروس الخصوصية
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أمنية فوزي
 
ردت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، على تصريح وزير التربية والتعليم الخاص بمجانية التعليم، قائلة: "اللي هيحضر حفلة لعمرو دياب بـ20 ألف جنيه مش هيروح مدارس حكومية".

وأضافت "أبو السعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء السبت، أنه لا يوجد مجانية حقيقية في التعليم في ظل وجود الدروس الخصوصية.

وأكدت أن وزير التعليم لا يجرؤ على إلغاء مجانية التعليم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، ولا يجوز الحديث في هذه المسألة في الوقت الراهن.
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