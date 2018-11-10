برلمانية: لا يوجد مجانية حقيقية بالتعليم في ظل وجود الدروس الخصوصية

ردت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، على تصريح وزير التربية والتعليم الخاص بمجانية التعليم، قائلة: "اللي هيحضر حفلة لعمرو دياب بـ20 ألف جنيه مش هيروح مدارس حكومية".





وأضافت "أبو السعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء السبت، أنه لا يوجد مجانية حقيقية في التعليم في ظل وجود الدروس الخصوصية.



