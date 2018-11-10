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صدى - السعودية | اليماني منتقدًا الواشنطن بوست: سقطة قانونية بنشر مقال لحوثي يتحدث عن السلام

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:41 م
صدى - السعودية | اليماني منتقدًا الواشنطن بوست: سقطة قانونية بنشر مقال لحوثي يتحدث عن السلام
خالد اليماني
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الفجر السعودي
 

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أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، إنتقادها الشديد لنشر صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية مقال رأي لمحمد علي الحوثي، وذلك في سقطة قانونية ومهنية من قِبل الصحيفة.

ونشر وزير الخارجية اليمني ” خالد اليماني ” ، تغريدة عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” بالإنجليزية: ” من كان يتصور أن يرى مجرم حرب من أمثال ” محمد علي الحوثي ” يفبرك لغة سلام في واشنطن بوست، عملاء إيران بدؤوا يجدون طريقهم إلى الصحافة الأمريكية، مضيفًا يا له من أمر معيب.

وأضاف ” اليماني ” في تغريدته، أنه مسعى يائس لوقف عمليات الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي لتحرير الحديدة، لذلك لجأ ” محمد علي الحوثي ” إلى خداع العالم بالحديث عن السلام زاعمًا: ” نحن نحب السلام، ومستعدون للسلام ” .

كما نشر ” وزير الخارجية اليمني ” تغريدة بالعربية قال فيها: ” لا يمكن لمن يسفك دماء اليمنيين، ومن انقلب على مخرجات الحوار الوطني، واختطف الدولة بقوة السلاح، أن يتشدق باسم السلام ” .

المصدر: صحيفة صدى

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