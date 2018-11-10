نائبة: "مجانية التعليم حق دستوري.. والبرلمان لن يوافق على إلغائها"

علقت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على تصريح الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، الذي أكد فيه أن مجانية التعليم ظلم اجتماعي، قائلة: "مجانية التعليم حق دستوري، وحق كل مواطن في المجتمع".



وأوضحت "نصر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء السبت، أنها غير متفقة تمامًا مع هذا التصريح، وأن البرلمان لن يوافق على هذا المقترح إذا عرض عليه.



وأضافت أن التعليم الحكومي وصل لتدهور غير عادي، والمجمع فقد الثقة فيه، لافتة إلى أنه يتم بذل جهدًا كبيرًا من أجل إصلاح المنظومة التعليمية، وأنه سيتم إصلاحها بالتدريج.



وأكدت أنه يجب على الدولة أن تضع التعليم على رأس أولوياتها، وأن يتم إصلاح التعليم وبعدها تطلب الوزارة المبالغ التي تحتاجها من الطلاب مع مراعاة البعد الاجتماعي.

