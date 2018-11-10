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برلماني عن واقعة المدرسة المزورة: "مجلس النواب هيتصرف"

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:43 م
برلماني عن واقعة المدرسة المزورة: مجلس النواب هيتصرف
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أمنية فوزي
 
انتقد النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، تحركات وزارة التربية والتعليم في واقعة تزوير مدرسة "الوزير" شهادات الطلاب، قائلًا: "تفاجئنا أن المسألة هادئة، وأن النيابة تحقق فيما يخصها فقط في قضية التزوير".

وأضاف "عبد الونيس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء السبت، أنهم تواصلوا مع وزير التربية والتعليم، ولكن الحلول التي طرحتها الوزارة غير مشفية، لافتًا إلى أنه قام بعمل طلب عاجل بمجلس النواب لحل هذه المسألة.

وتابع: "يجب علينا أن نحافظ على مستقبل شباب البلد، دار السلام منطقة شعبية ومعدمة، والأهالي عمالين يشتكوا ومش عارفين يتصرفوا".

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحافظ على الشباب باعتبارهم نواة الدولة، وأنه يجب على الحكومة أن تفعل مثله، مؤكدًا أن ما حدث إساءة للدولة.

ووجه عضو مجلس النواب، حديثه إلى وزير التربية والتعليم، قائلًا: "هتعمل إيه مع الطلاب"، مستكملًا: "مجلس النواب هيتصرف وهيتعامل".
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