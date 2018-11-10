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خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبوظبي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:42 م
خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولي عهد أبوظبي
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وكالات
 

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر العوجا بالدرعية، مساء اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن خادم الحرمين الشريفين رحب بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في بلده المملكة.

 

وقد نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

المزيد عن: ولي عهد الو ظبي الملك سلمان السعودية الامارات
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