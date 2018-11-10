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نادين نسيب تلعب "الملاكمة" (فيديو)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:30 م
نادين نسيب تلعب الملاكمة (فيديو)
نادين نسيب نجيم
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الفجر الفني
 
تعتبر الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ إمرأة رياضية بإمتياز، وتحافظ دائماً على رشاقتها وقوامها الجميل.

ونشرت نجيم عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه تمارس رياضة الملاكمة مع مدرّبها الخاص، مسدّدةً اللكمات بقوّة في وجهه.

وكشفت نجيم أن هذه الحصة من الملاكمة جاءت بعد تناولها وجبة كنافة، مؤكّدة أن هذه الرياضة تقلّص من التوتر. فشاهدوا مهارتها وهي تمارس رياضة الملاكمة.

يذكر أن نجيم تتحضر لتصوير مسلسلها "خمسة ونص"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشاركها في بطولته الممثلان السوريان قصي الخولي ومعتصم النهار.

 
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