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طارق شوقي يكشف حقيقة مطالبته بإلغاء مجانية التعليم

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:36 م
طارق شوقي يكشف حقيقة مطالبته بإلغاء مجانية التعليم
وزير التعليم طارق شوقي
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رقية جمال
 
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة مطالبته بإلغاء مجانية التعليم، لافتًا إلى أن هذا التصريح تم اجتزاءه، وأن تصريحه "بأن مجانية التعليم تحد من الحركة ولو استمرينا بها يبقى بنضحك على بعض"، جاء ردًا على مطالبة النواب بحل مشكلة كثافات الفصول، وحل مشاكل التعليم.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، اليوم السبت، أنه قال إن مجانية التعليم تحد من قدرة الدولة، لافتًا إلى أن هناك 90 مليار جنيه ميزانية التعليم من الدولة، بينما الأهالي يتكلفوا أكثر من ذلك بكثير أي نحو 120 مليار جنيه في المدارس الخاصة والدروس الخصوصية.

وتابع، أننا نحاول سد عجز الفصول، ورفع أجور المعلمين عن طريق منع الدروس الخصوصية، معقبًا: "إحنا اتعلمنا من الرئيس عدم تذويق الأمور، وعرض الحقيقة مهما كانت قاسية حتى يعرض المواطنين طبيعة المشكلة".

ونفى تصريحه بأن وجود 100 طالب في الفصل ليس عيب، معقبًا: "أول مرة أسمع التصريح دا".
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