ماورڤيرك يختتم الدور الأول بطلاً لدوري الدرجة الثانية النمساوي





اختتم فريق ماورڨيرك النمساوي المملوك لرجل الأعمال المصري مصطفي النمر الدور الأول من الدوري النمساوي للدرجة الثانية بطلاً للخريف مثل ما يطلق علي متصدر الدور الأول من الدوري هناك.





جاء هذا بعد فوز ماورڤيرك علي نظيره نوياسيدل بثلاثة أهداف مقابل هدف وتعثر المتصدر إبراشيدورف في مباراته اليوم.





ورفع ماورڤيرك رصيده إلي ٣٦ نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني إبراشيدورف صاحب الـ٣٤ نقطة.





المباراة شهدت تواجد المعلم حسن شحاتة المستشار الفني للنادي الذي يخطط لوضع استراتيجية جديدة للنادي وجلب لاعبين مصرين للفريق النمساوي لمواصلة التصدر في الدور الثاني من أجل الصعود للدوري النمساوي.



