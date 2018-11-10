استشاري نساء وتوليد: نسب الولادة القيصرية في مصر تصل إلى 70%
السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:30 مكساب أحمد
قال الدكتور محمد حويحي، استشاري النساء والتوليد، إن مصر من أعلى دول العالم إجراءً للعمليات القيصرية، لافتًا إلى أن إجراء الولادة القيصرية يرجع لأسباب كثيرة جدًا مثل ضيق الحوض أو الخوف على الجنين عند مرضه.
وتابع استشاري النساء والتوليد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن الطبيب قد يقوم بالولادة القيصرية بسبب الجشع أو الخوف من مضاعفات الولادة الطبيعية التي قد يحاسب على إثرها.
وأشار إلى أن الحديث عن أن نسب الولادة القيصرية في مصر تصل لـ52% أمرًا غير صحيح، والنسبة الحقيقة قد تصل لـ70 %.
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