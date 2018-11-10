ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

استشاري نساء وتوليد: نسب الولادة القيصرية في مصر تصل إلى 70%

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:30 م
استشاري نساء وتوليد: نسب الولادة القيصرية في مصر تصل إلى 70%
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور محمد حويحي، استشاري النساء والتوليد، إن مصر من أعلى دول العالم إجراءً للعمليات القيصرية، لافتًا إلى أن إجراء الولادة القيصرية يرجع لأسباب كثيرة جدًا مثل ضيق الحوض أو الخوف على الجنين عند مرضه.

وتابع استشاري النساء والتوليد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن الطبيب قد يقوم بالولادة القيصرية بسبب الجشع أو الخوف من مضاعفات الولادة الطبيعية التي قد يحاسب على إثرها.

وأشار إلى أن الحديث عن أن نسب الولادة القيصرية في مصر تصل لـ52% أمرًا غير صحيح، والنسبة الحقيقة قد تصل لـ70 %.
المزيد عن: الولادة القيصرية التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
2
x
16:50
1
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
1
x
20:30
0
سموحة
الانتاج الحربي
1
x
18:00
2
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
تأجلت
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
0
x
17:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
0
x
19:30
1
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
3
x
19:30
2
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
1
x
21:30
0
نابولي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 11:00:01 PM