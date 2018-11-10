استشاري نساء وتوليد: نسب الولادة القيصرية في مصر تصل إلى 70%

قال الدكتور محمد حويحي، استشاري النساء والتوليد، إن مصر من أعلى دول العالم إجراءً للعمليات القيصرية، لافتًا إلى أن إجراء الولادة القيصرية يرجع لأسباب كثيرة جدًا مثل ضيق الحوض أو الخوف على الجنين عند مرضه.





وتابع استشاري النساء والتوليد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن الطبيب قد يقوم بالولادة القيصرية بسبب الجشع أو الخوف من مضاعفات الولادة الطبيعية التي قد يحاسب على إثرها.



