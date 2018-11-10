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خاص - الزمالك يغرم محمد عبدالغني ماليا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:26 م
خاص - الزمالك يغرم محمد عبدالغني ماليا
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أحمد الهواري
 

قرر مسؤولو الزمالك معاقبة محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتغريمه ماليا وذلك بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي مساء اليوم.

وشهدت نهاية مباراة الزمالك والإنتاج تشابك بالأيدى بين محمد عبد الغنى ومحمد ماجد أونش لاعب الإنتاج ليقرر محمد عادل حكم اللقاء إشهار البطاقة الحمراء فى وجه الثنائى.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الإنتاج الحربي مساء السبت بهدفين لهدف سجلهما أوباما فيما جاء هدف الفريق العسكري من رجلة جزاء سددها محمد رجب ليرفع الأبيض رصيده ل٢٦ نقطة.

ويواصل الزمالك مرانه صباح غدا الأحد على أن يحصل الفريق على راحة ٤ أيام قبل أن يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الداخلية بالدوري ٢٢ نوفمبر الجاري.

المزيد عن: محمد عبد الغني الزمالك الإنتاج الحربي
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