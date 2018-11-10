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عاجل.. قرار ناري من الخطيب بعد خسارة اللقب الإفريقي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:24 م
عاجل.. قرار ناري من الخطيب بعد خسارة اللقب الإفريقي
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

طلب الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تقارير إدارية وفنية وطبية شاملة عن الفريق الأول لكرة القدم بخصوص الفترة السابقة من الموسم الحالي، من الكابتن محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام، وباتريس كارتيرون المدير الفني، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق. 

ووجه رئيس النادي بسرعة الانتهاء من إعداد هذه التقارير لمناقشاتها معه فور عودته من ألمانيا الخميس المقبل والذي يشهد أيضًا اجتماعًا للجنة الكرة. 

وكان الكابتن الخطيب قد توجه اليوم من تونس إلى ألمانيا مباشرة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية الضرورية والتي كان قد أجلها أكثر من مرة نظرا لجدول أعماله المزدحم في فترة إعداد اللائحة الأساسية ثم انشغاله مع الفريق الأول بعد بلوغه نهائي بطولة إفريقيا.

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