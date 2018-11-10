ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأقصر تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:25 م
الأقصر تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين
طباعة
الفجر الرياضي
 

تستضيف مدينة الأقصر بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين، خلال الفترة من 13 وحنى 16 من نوفمبر الجاري، بمشاركة 10 دول هي، روسيا، إيران، الهند، تركيا، التشيك، أوكرانيا، فنزوي، اليابان، ليبيا، إضافة إلى مصر البلد المنظم.

واستقبل الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين، وأعضاء الإتحاد، الوفود المشاركة، لافتا إلى ضرورة أن يعكس التنظيم الوجه الحضاري لمصر، لاسيما في ظل وجود تسع دول بثقافات مختلفة، ضيوفا على واحدة من أفضل المدن السياحية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين، إلى أن الاتحاد فى انتظار حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإفتتاح البطولة، مؤكداً أنه على يقين بأنه لن يتأخر عن حضور فاعليات البطولة خاصة وأنها تمثل مصر وليس الاتحاد.

وأوضح عوين، أن لديه ثقة كبيرة فى لاعبي مصر بتحقيق اللقب، مشيدا بالدور الذي قدمه المدربين، على رأسهم الدكتور خالد عبادة المدير الفني للمنتخب، والكابتن، حسن حسام، ولمياء أبوالحسن.

المزيد عن: رياضة المكفوفين الأقصر اتحاد رياضات المكفوفين أحمد عوني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
2
x
16:50
1
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
1
x
20:30
0
سموحة
الانتاج الحربي
1
x
18:00
2
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
تأجلت
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
0
x
17:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
0
x
19:30
1
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
3
x
19:30
2
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
1
x
21:30
0
نابولي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 11:00:10 PM