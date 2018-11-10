الأقصر تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين

تستضيف مدينة الأقصر بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين، خلال الفترة من 13 وحنى 16 من نوفمبر الجاري، بمشاركة 10 دول هي، روسيا، إيران، الهند، تركيا، التشيك، أوكرانيا، فنزوي، اليابان، ليبيا، إضافة إلى مصر البلد المنظم.

واستقبل الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين، وأعضاء الإتحاد، الوفود المشاركة، لافتا إلى ضرورة أن يعكس التنظيم الوجه الحضاري لمصر، لاسيما في ظل وجود تسع دول بثقافات مختلفة، ضيوفا على واحدة من أفضل المدن السياحية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين، إلى أن الاتحاد فى انتظار حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإفتتاح البطولة، مؤكداً أنه على يقين بأنه لن يتأخر عن حضور فاعليات البطولة خاصة وأنها تمثل مصر وليس الاتحاد.

وأوضح عوين، أن لديه ثقة كبيرة فى لاعبي مصر بتحقيق اللقب، مشيدا بالدور الذي قدمه المدربين، على رأسهم الدكتور خالد عبادة المدير الفني للمنتخب، والكابتن، حسن حسام، ولمياء أبوالحسن.