ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

شاهد حفيدة هيفاء وهبي التي تشبه أنجلينا جولي (صور)

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:22 م
شاهد حفيدة هيفاء وهبي التي تشبه أنجلينا جولي (صور)
هيفاء وهبي
طباعة
الفجر الفني
 

رغم أن زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، رفضت دخول عالم الفن، لكن يبدو أن ابنتها وحفيدة هيفاء، الصغيرة “رهف”، ستتجه إلى عالم الأضواء والشهرة، فقد فاجأت زينب متابعيها بصور من جلسة تصوير خضعت لها ابنتها الكبرى.

 

وظهرت حفيدة هيفاء وهبى، فى الصور التى تداولها رواد موقع إنستجرام، وهى تقلد النجمة العالمية أنجلينا جولى فى شخصية “Maleficent”، التى قدمتها فى فيلم يحمل نفس الاسم.

 

واختارت زينب لابنتها رهف ملابس سوداء قريبة الشبة من ملابس أنجلينا جولى، فى الشخصية ذات القرون التى ظهرت بها فى الفيلم والأجنحة التى تزودت بها، كما اعتمدت على ماكياج قوى حتى تظهر بنفس إطلالة النجمة العالمية.

شاهد حفيدة هيفاء وهبي التي تشبه أنجلينا جولي (صور)
شاهد حفيدة هيفاء وهبي التي تشبه أنجلينا جولي (صور)
شاهد حفيدة هيفاء وهبي التي تشبه أنجلينا جولي (صور)
شاهد حفيدة هيفاء وهبي التي تشبه أنجلينا جولي (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
2
x
16:50
1
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الجونة
1
x
20:30
0
سموحة
الانتاج الحربي
1
x
18:00
2
الزمالك
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
تأجلت
-
ريفر بليت - الأرجنتين
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
0
x
17:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
0
x
19:30
1
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
3
x
19:30
2
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
جنوى
1
x
21:30
0
نابولي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/10/2018 11:00:01 PM