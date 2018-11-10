شاهد حفيدة هيفاء وهبي التي تشبه أنجلينا جولي (صور)

رغم أن زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، رفضت دخول عالم الفن، لكن يبدو أن ابنتها وحفيدة هيفاء، الصغيرة “رهف”، ستتجه إلى عالم الأضواء والشهرة، فقد فاجأت زينب متابعيها بصور من جلسة تصوير خضعت لها ابنتها الكبرى.

وظهرت حفيدة هيفاء وهبى، فى الصور التى تداولها رواد موقع إنستجرام، وهى تقلد النجمة العالمية أنجلينا جولى فى شخصية “Maleficent”، التى قدمتها فى فيلم يحمل نفس الاسم.

واختارت زينب لابنتها رهف ملابس سوداء قريبة الشبة من ملابس أنجلينا جولى، فى الشخصية ذات القرون التى ظهرت بها فى الفيلم والأجنحة التى تزودت بها، كما اعتمدت على ماكياج قوى حتى تظهر بنفس إطلالة النجمة العالمية.