بعد خسارة الأهلي أمام الترجي.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ"الخطيب"

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للكابتن محود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عقب خسارة الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: "أنت قدوة للشباب والمركز الثاني مش نهاية العالم، والنادي الأهلي وصل للنهائي ومركز محترم، وكان نفسي تلبس الميدالية الشرفية للتأكيد على انهم وصلوا للنهائي وشرفوا مصر".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، مخاطبًا "الخطيب": "كنت ألبس الميدالية ياكابتن، وعلم لاعبي النادي الروح الرياضية، دا المركز الثاني ياجماعة مش حاجة وحشة، فين الروح الرياضية".



وتابع: "اللى حصل بالأمس too much، واللى ضايقني أن دخل في هذا الأمر رموز، وإعلاميين ورياضيين وصحفيين وفنانيين".

