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بشهادة طبية.. هولندي يرفع دعوى قضائية ليصبح أصغر بـ20 عاما!

السبت 10/نوفمبر/2018 - 09:20 م
بشهادة طبية.. هولندي يرفع دعوى قضائية ليصبح أصغر بـ20 عاما!
إميل راتلباند
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قرر رجل في الـ69 من عمره، تحدي الطبيعة والأنظمة والقوانين، والسعي لتغيير سنه رسميا ليصبح أصغر بعشرين عاما من سنه الحقيقي، متسلحا بشهادة طبية تقول بأنه يمتلك جسدا "شابا" أصغر من عمره.

ويأمل الهولندي إميل راتلباند، وهو شخصية عامة ويعمل في مجال التنمية البشرية، في تغيير سنه على الأوراق الرسمية من 11 مارس 1949 إلى 11 مارس 1969، بعد أن أخبره الأطباء بأنه يملك جسدا لرجل أصغر منه بعشرين سنة.

وبدأ الرجل بالفعل باتخذا إجراءات قانونية ضد السلطات المحلية في المدينة التي يعيش فيها، بعد أن رفضت تغيير سنه رسميا.

وقال راتلباند: "يمكنك تغيير اسمك ويمكنك تغيير جينك، لم ليس السن أيضا؟"، معتبرا أن الكثير من الأشخاص يتعرضون للتمييز بسبب عامل السن.

وأضاف أن سنه "الرسمي" أثر بشكل كبير على فرصه في الحصول على عمل، وعلى حبيبة.

وأشار راتلباند إلى أنه مستعد للتخلي عن معاشه التقاعدي إذا نجح في "حربه القانونية" وغير سنه رسميا.
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