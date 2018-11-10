البحرين تدين الهجمات الإرهابية في العاصمة الصومالية مقديشو

أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس في العاصمة الصومالية مقديشو؛ وأسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإجرامية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم السبت، أن وزارة الخارجية البحرينية تجدد موقف المملكة الرافض بشدة لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.